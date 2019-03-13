13 Mart 2019, 19:10
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Şanlıurfa'da Hırsızlık İddiası

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde iki kişinin bir ahırdan hayvan çalmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik korucuları ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.

Bir süre sonra yakalanan şüpheliler, jandarmaya teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin yapılan incelemesinde, aynı mahallede daha önce 5 koyun ile 4 hindinin çalınma olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Altıntepe, Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA