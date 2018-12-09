Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Şanlıurfa
'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, merkez Eyyübiye
ilçesindeki Evren
Sanayi Sitesinde farklı tarihlerde 5 iş yerinden meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttüğü araştırma sonucunda, 2 şüpheli belirledi. Polis
, şüpheli olarak belirlenen H.G. ve A.A'yı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa
09 Aralık 2018 Pazar 17:07