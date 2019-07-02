02.07.2019 12:05
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Şanlıurfa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa 'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıklıgöl Yerleşkesi yakınında bulunan otoparktaki otomobillerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, harekete geçti.
Otoparkta önlem alan ekipler, bir otomobilde hırsızlık yapmaya çalışan S.A, V.S. ve S.Ç'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Ekipler, yaptıkları detaylı incelemede şüphelilerin 3 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığını belirledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalındığı belirlenen 4 cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Balıklıgöl Yerleşkesi , Emniyet Müdürlüğü , Şanlıurfa , Güncel

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