Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Şanlıurfa
'da 3 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.B. tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kentte 3 ayrı araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Otomobillerdeki parmak izi ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelemesinin ardından, şüphelinin H.B. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda çaldığı malzemeler ile yakalanan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Hırsızlık Büro Amirliği,Şanlıurfa
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:40