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Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga 8 yaralı, 3 gözaltı

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltıŞANLIURFA'da, husumetli iki aile arasında çıkan tüfek- bıçak- taş ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

01.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:15
Şanlıurfa 'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
ŞANLIURFA'da, husumetli iki aile arasında çıkan tüfek- bıçak- taş ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran iki grubu görenler polise haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada, yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor. Şanlıurfa’da husumetli aileler arasında kavga 8 yaralı, 3 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, kavga, Güncel

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Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga 8 yaralı, 3 gözaltı
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