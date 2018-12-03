Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:30



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:30

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde aralarında husumet bulunan üç aile "barış yemeği"nde bir araya getirildi.Merkez Haliliye ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde yaklaşık 9 ay önce Çiftçi ile Kaçmaz aileleri arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı ve kavgayı ayırmaya çalışan Fehmi Başkaldırma'nın hayatını kaybettiği olayın ardından, aileler arasında husumet başladı.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, taraflarla görüşerek barışmaları konusunda ikna etti.Kuskunlu Mahallesi'nde düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı barış yemeğinde bir araya gelen taraflar, yapılan duanın ardından sarılarak aralarındaki husumeti sonlandırdıklarını belirtti.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevheri, Kürtçe yaptığı konuşmada barış sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını dileyen Cevheri, "Kalbinde insanlık, vicdan ve merhamet bulunan bir insan, bir kediye, bir karıncaya bile zarar vermek istemez. Bu olayda da bir tartışma, üzücü ama hiç kimsenin istemediği bir şekilde sonuçlandı. Kanaat önderlerimizin araya girmesiyle bugün sağlanan barış hepimizi mutlu etmiştir. Sağlanan barışın daimi olmasını temenni ediyorum." dedi.Hilvan Belediye Başkanı Bayık da bu tür olumsuzların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.