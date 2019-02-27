Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa
'da, aralarında husumet bulunan komşu 2 aile barıştırıldı. Merkez Haliliye
ilçesinin Bağlarbaşı
Mahallesi'nde yaklaşık 5 ay önce, komşu Eken ile Altıntaş
aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga
nedeniyle husumet başladı.
Kanaat önderleri, ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti. Bunun üzerine bir tesiste düzenlenen barış yemeğinde, ailelerin fertleri bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.
Barış yemeğine, İl Jandarma
Komutanı Albay Eyüp
Sabri Kirişçi ve bölgenin kanaat önderleri de katıldı.
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Kaynak: AA