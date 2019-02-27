27 Şubat 2019, 19:38
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Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan komşu 2 aile barıştırıldı.

Şanlıurfa'da, aralarında husumet bulunan komşu 2 aile barıştırıldı.

Merkez Haliliye ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 5 ay önce, komşu Eken ile Altıntaş aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle husumet başladı.


Kanaat önderleri, ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti. Bunun üzerine bir tesiste düzenlenen barış yemeğinde, ailelerin fertleri bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.


Barış yemeğine, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve bölgenin kanaat önderleri de katıldı. Bağlarbaşı, Haliliye, Merkez, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA