10 Kasım 2018, 22:37

Şanlıurfa'da Husumetli İki Aile Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 1'i Köy Korucusu, 2 Ölü

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı: 1'i köy korucusu, 2 ölü Çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri...

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı: 1'i köy korucusu, 2 ölü
Çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri köy korucusu, 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kavga, saat 20.00 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal mahallesinde meydana geldi. Önceden aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen akraba iki aile arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, diğer aile fertlerinin de tartışmaya katılmasıyla, silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada, mermi, taş ve sopalarla yaralanan köy korucusu İbrahim Bakış ile İbrahim Bağış hayatını kaybederken Mehmet Y., Reşat Y., Halil Y., Halil Ç. ise yaralandı.
Köy korucusu öldü
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan köy korucusu İbrahim Bakış ile akrabası İbrahim Bağış Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve polis, hastanede ve kırsal mahallede olayların büyümemesi için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
10 Kasım 2018 Cumartesi 22:37



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