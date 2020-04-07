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Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında kavga: 3 yaralıŞANLIURFA'da, borç nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

07.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:22
Şanlıurfa 'da husumetli iki grup arasında kavga: 3 yaralı
ŞANLIURFA'da, borç nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Hızmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Borç nedeniyle husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldırması üzerine 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallede önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı. Kavgada yaralanan 3 kişi ise gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa’da husumetli iki grup arasında kavga: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, kavga, Güncel

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Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında kavga: 3 yaralı
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