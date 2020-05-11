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Şanlıurfa'da, iftar sonrası mobil müzik dinletisi

Şanlıurfa'da, iftar sonrası mobil müzik dinletisiŞANLIURFA'da koronovirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlara iftar sonrası belediye ekiplerinin ışıklarla süslediği üstü açık otobüs ile müzik ve ilahi dinletisi sunuldu.

11.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:37
Şanlıurfa'da, iftar sonrası mobil müzik dinletisi
ŞANLIURFA'da koronovirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlara iftar sonrası belediye ekiplerinin ışıklarla süslediği üstü açık otobüs ile müzik ve ilahi dinletisi sunuldu.
Şanlıurfa'da Ramazan ayı dolayısıyla büyükşehir belediyesi tarafından ışıklarla süslenen üstü açık bir otobüsle vatandaşlar sıra gecesi parçaları ile ilahi dinletisi sunuluyor. Sokakları dolaşan otobüsten canlı olarak çalınan yerel türküler ve ilahileri duyanlar cam ve balkonlardan çalınan eserlere eşlik ediyor. Hareketli parçalarda balkonlarında oynayan vatandaşlar, mobil müzik ekibine alkışlarıyla da destek veriyor.
Belediye yetkilileri mobil müzik ekibinin ramazan ayı boyunca kent vatandaşlara yönelik hizmetini sürdüreceğini belirtti. Şanlıurfa’da, iftar sonrası mobil müzik dinletisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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