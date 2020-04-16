Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı yapıldı

Şanlıurfa'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), kentteki ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

16.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:48
Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı yapıldı
Şanlıurfa 'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), kentteki ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.
İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çalışmaları kapsamında son bir ay içinde yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, yetim ve ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.
Kendilerine yardımda bulunan tüm bağışçılara teşekkür eden Atilla, şöyle konuştu:
"İnsanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yardım çalışmalarımız inşallah ramazan boyunca da devam edecek. Ramazan ayında bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına bir tabak yemek ve ekmek koyabilirsek ne mutlu bize. İnşallah bu mübarek ayda bugüne kadar desteklerini esirgemeyen hayırsever insanlarımızın desteklerini yine bekliyoruz."
Koronavirüse karşı Türkiye'nin uyguladığı tedbirlere destek olmak için maske üretmeye başladıklarını söyleyen Atilla, söz konusu maskeleri kurumlara ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Şanlıurfa, İHH, Kültür Sanat
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

kultur-sanat Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Haberler ›› kultur-sanat ››Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı yapıldı - Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

10:44: (Özel) İstanbul'da duyarlı gençler ormandaki sokak hayvanlarını besledi - Haberler 10:43: İsrail'de onlarca araç alev alev yandı - Haberler 10:39: Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı - Haberler 10:34: Bacağı kopma noktasına gelen yaralıyı, Mehmetçik helikopterle götürdü - Haberler 10:31: Cezaevinden çıktı, kaza yaptı - Haberler 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:56: Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı