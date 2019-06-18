18.06.2019 01:06
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Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Haziran'da meydana gelen kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında hastanede tedavi gören yaralıların olduğu 6 kişiden 3'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Zanlıların adliyeye getirildiği sırada yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Hastanede tedavisi devam eden ve gözaltındaki 3 kişinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Siverek'te 3 gün önce aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Siverek, Şanlıurfa, Güncel

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