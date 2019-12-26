Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandı - Haber

Şanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'da, aynı saatlerde meydana gelen 2 kazada, 9 kişi yaralandı.

26.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:10 Şanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'da, aynı saatlerde meydana gelen 2 kazada, 9 kişi yaralandı.

İlk kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- yolu Eyyüp Nebi Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Ömer Faruk Toprak yönetimindeki 34 CDU 484 plakalı otomobil, Mahmut Gürbüz'ün kullandığı 65 DF 747 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobillerdeki Nazo Gürbüz, Saadet Gürbüz ile Şiyar Kocakaya ve Ömer Atmaca yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İkinci kaza ise aynı saatlerde Şanlıurfa- Bozova yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Mehmet Garip Parlak yönetimindeki 63 ZE 309 plakalı otomobil, Yusuf Kılıç'ın kullandığı 27 VK 880 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Salih Yalçın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Viranşehir, Bozova ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:58   İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
23:56   Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
23:56   Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali başladı - Haber
23:50   Usta öğreticilerden kadro talebi - Haber
23:48   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:23   AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Haber
22:01   Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Haber
27.12.2019 00:06:04