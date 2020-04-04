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Şanlıurfa'da iki mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

04.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:49
Şanlıurfa'da iki mahalle karantinaya alındı
Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu. Açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesi'nde ikamet eden birer kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Eyyübiye, Buhara, 3. Sayfa
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