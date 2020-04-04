Şanlıurfa'da iki mahalle karantinaya alındı
Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
04.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:49
Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu. Açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesi'nde ikamet eden birer kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA