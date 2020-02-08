Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

08.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:47Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 11 Nisan Fuar Caddesinde yaşandı. Sürücülerinin isimlerinin henüz öğrenilemeyen 34 GN 9073 plakalı otomobil ile 27 HZ 637 otomobil çarpıştı. Kazada Aziz E., ve Mehmet A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 18:56:20