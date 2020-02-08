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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı 2 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı 2 yaralıŞANLIURFA'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

08.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:39
'da iki otomobil çarpıştı 2 yaralı
ŞANLIURFA'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğlenden sonra Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GN 9073 plakalı otomobille 27 HZ 637 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Aziz Akdeniz ile Mehmet Aslan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu bildirildi.
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı 2 yaralı

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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