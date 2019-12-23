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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

23.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:12 Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Sadık Polat yönetimindeki 02 HL 434 plakalı otomobil, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Amaç'ın kullandığı 63 FH 932 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri Polat ve Amaç'ın yanı sıra Yusuf Akaltun ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Sadık Polat, Mehmet Amaç ve Yusuf Akaltun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Organize Sanayi Bölgesi, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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