Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
19.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:38
Şanlıurfa 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Müslüm Demir (48) idaresindeki 80 KH 551 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Esemkulu Mahallesi Kavşağında Halil Acet (49) yönetimindeki 45 ZA 5316 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Sabri Kırmızı (56) ve Abdulsamet Demirkol (57) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Müslüm Demir (48) idaresindeki 80 KH 551 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Esemkulu Mahallesi Kavşağında Halil Acet (49) yönetimindeki 45 ZA 5316 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Sabri Kırmızı (56) ve Abdulsamet Demirkol (57) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Müslüm Demir, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel