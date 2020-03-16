Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
16.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:46
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Halfeti kırsalı Yeşil Özen yolu güzergahında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Mahmut Şansal'ın kullandığı 27 ADR 171 plakalı otomobil ile Necip Sözer'in kullandığı 27 BIE 28 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle birlikte Yılmaz Çekilmez, Sadık Demir, Nasri Siliybi, Ahmet Siliybi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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