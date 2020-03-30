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Şanlıurfa'da il dışına çıkmak isteyenler seyahat izni alıyor

Şanlıurfa'da il dışına çıkmak isteyenler seyahat izni alıyorŞANLIURFA'da il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogarda "Seyhat İzin Kurulu"na başvurup yolculuk yaptı.

30.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:51
Şanlıurfa 'da il dışına çıkmak isteyenler seyahat izni alıyor
ŞANLIURFA'da il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogarda "Seyhat İzin Kurulu"na başvurup yolculuk yaptı.
Türkiye 'de ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması kararının ardından Şanlıurfa'da şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogardaki "Seyhat İzin Kurulu"na başvurdu. Kurul üyeleri ve otogar yetkilileri şehir dışına çıkmak isteyenlere şehirler arası seyahat kısıtlaması hakkında bilgilendirme yaptı. Müracaatları inceleyen Seyahat İzin Kurulu, gerekli şartları taşıyanlara izin verip gidecekleri illere yolculuk yaptı.
PTT ŞUBELERİ SIRALI SİSTEME GEÇTİ VEZNELER DEZENFEKTE EDİLDİ
Kent genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk üzerine Vali Abdullah Erin, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla kent genelinde PTT işlemlerinde sıralı sisteme geçildiğini bildirdi.Vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların bir kısmının PTT aracılığıyla verildiğini anımsatan Erin, PTT şubelerinde bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamı 2 ile biten vatandaşlara pazartesi, 4 ile bitenlere salı, 6 ile bitenlere çarşamba, 8 ile bitenlere perşembe, 0 ile bitenlere cuma günü hizmet verileceğini kaydetti. Belediye ekipleri ise vatandaşların yoğunlukla kullandığı meydanlar, parklar, iş yerleri, marketler, sokaklar ile ŞUSKİ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ vezneleri, kurumlar ve iş yerleri dezenfekte edildi. Polis ekipleri ise sık sık araçlardan evde kal anonusu yaparak 65 yaş üstü vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
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Şanlıurfa’da il dışına çıkmak isteyenler seyahat izni alıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Türkiye, PTT, Güncel

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Şanlıurfa'da il dışına çıkmak isteyenler seyahat izni alıyor
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