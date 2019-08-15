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Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü

Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

15.08.2019 11:30 Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü
Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Akpıyar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Suphi Abuz (62), vinç yardımıyla inşaatın 9'uncu katına çıkarılan kumu almak istediği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Abuz'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.
Diğer işçiler de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şanlıurfa, Karaköprü, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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