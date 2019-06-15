15.06.2019 19:42
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Şanlıurfa'da iş yeri yangını

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'da medikal ürünler satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞANLIURFA'da medikal ürünler satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yaralanan olmazken, iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.


Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel

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