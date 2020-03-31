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Şanlıurfa'da iş yerleri denetlendi, sokaklar dezenfekte edildi

Şanlıurfa'da iş yerleri denetlendi, sokaklar dezenfekte edildiŞANLIURFA'da, korona virüs salgının önlenmesine yönelik iş yerleri ile fabrikalar denetlendi, sokak ve parklarda dezenfeksiyon çalışması yürütüldü.

31.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:26
Şanlıurfa 'da iş yerleri denetlendi, sokaklar dezenfekte edildi
ŞANLIURFA'da, korona virüs salgının önlenmesine yönelik iş yerleri ile fabrikalar denetlendi, sokak ve parklarda dezenfeksiyon çalışması yürütüldü. Toplu taşıma araçlarında oturulmaması gereken yerleri şeritle kapattı.
Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında, kent merkezindeki fırın ve manavlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerlerindeki denetimlerde çalışanların hijyen ve gramaj kurallarına uygunluğunu denetleyerek uyarılarda bulundu. Denetimlerde iş yerlerine eldiven ve maske de dağıtan ekipler, tedbir ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Ayrıca, belediyeler kent genelinde başlatılan dezenfekte çalışmaları da devam ediyor.
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Şanlıurfa’da iş yerleri denetlendi, sokaklar dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel

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Şanlıurfa'da iş yerleri denetlendi, sokaklar dezenfekte edildi
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