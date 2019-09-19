Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerlerindeki Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler kaldırıldı.

19.09.2019 14:18
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerlerindeki Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında, Topçu Meydanı ile Topçular Caddesi'nde mevzuata uymayan iş yeri tabelaları kaldırıldı.
Arapça tabelaların kaldırılması sırasında iş yeri sahiplerin ekiplere yardımcı olduğu görüldü. Söz konusu uygulamanın devam edeceği bildirildi.
Haliliye Belediyesi, Türkçe tabela kullanılması konusunda esnafa bir süre önce uyarıda bulunmuştu.
Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:43 Merkezefendi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı
16:43 Kuşadası'nda Gaziler Günü kutlaması
16:43 Sındırgı'da 19 Eylül Gaziler günü kutlandı
16:43 Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası
16:42 "Kadın ve çocuk istismarı görüntülerine tahammülümüz yok"
16:42 Gümüşhane'de gaziler günü kutlandı
16:41 Lübnan Savunma Bakanı Saab, Beyrut'ta düşen İsrail İHA'larıyla ilgili konuştu (3)