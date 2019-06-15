15.06.2019 19:30
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Şanlıurfa'da işyerinde çıkan yangın korkuttu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da medikal ürünler satıldığı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da medikal ürünler satıldığı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Medikal ürünlerin satıldığı işyerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken yükselen dumanlar mahalleyi kapladı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Haliliye, İtfaiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa

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