Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
22.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:46
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde dün Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklarda lastik yakarak yol kapatıp, izinsiz gösteride bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.
Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelileri emniyete götürdü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde dün Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklarda lastik yakarak yol kapatıp, izinsiz gösteride bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.
Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelileri emniyete götürdü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA