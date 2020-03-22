Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
22.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:36
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde, Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde dün Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklarda lastik yakarak yol kapatıp, izinsiz gösteride bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.
Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde dün Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklarda lastik yakarak yol kapatıp, izinsiz gösteride bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.
Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA