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Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

22.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:36
Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde, Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde dün Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklarda lastik yakarak yol kapatıp, izinsiz gösteride bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.
Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Polis, Güncel

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