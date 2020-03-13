Şanlıurfa'da kaçak avcılara suçüstü
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
13.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:38
Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halfeti ilçesinde yol kontrolü yaptıkları sırada bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirdi.
Kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken keklikleri avladığı belirlenen şahıs hakkında ise işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halfeti ilçesinde yol kontrolü yaptıkları sırada bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirdi.
Kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken keklikleri avladığı belirlenen şahıs hakkında ise işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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