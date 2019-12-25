Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi - Haberler

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

25.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:36 Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi
'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Osmanbey Kampüsü bağlantı noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, 40 adet kaçak cep telefonu ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:16   Gönen'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
14:16   İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Yılbaşından bugüne kadar 42.2 milyon kök kenevir ele geçirdik" - Haberler
14:16   MHP'li Aydın'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haberler
14:16   Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi - Haberler
14:15   Kamyon elektrik direğine çarptı; 1 yaralı - Haberler
14:04   Mansur Yavaş - Sinan Aygün tartışmasına Davutoğlu'nun partisinden ilk yorum: Yabancı yatırımcıyı kaçırır - Haberler
14:03   Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye emsal artışı ile para aktarıldığını tespit ettik - Haberler
13:52   CHP, 46. ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti - Haberler
13:30   Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı - Haberler
13:28   Son dakika: 2011'de Kanal İstanbul'u eleştiren Bahçeli'den yeni açıklama: Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız - Haberler
25.12.2019 14:25:48