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Şanlıurfa'da kaçak deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

Şanlıurfa'da kaçak deve kesimi yaptığı tespit edilen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

03.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:14 Şanlıurfa'da kaçak deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi
'da kaçak deve kesimi yaptığı tespit edilen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkmeydanı Mahallesi Meşarkiye Caddesi'nde bir iş yerinin önünde hijyen koşullarına uyulmadan kaçak ve izinsiz deve kesimi yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Harekete geçen Eyyübiye Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin iş yeri hakkında işlem başlattığı aktarılan açıklamada, " Müdürlüğümüz söz konusu iş yerine cezai müeyyide uygulayarak iş yerini mühürleyip faaliyetten men etmiştir. Yine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Çevre Zabıta ekipleri de aynı iş yerine cezai işlem uygulamıştır." ifadesine yer verildi.

Şanlıurfa, Eyyübiye, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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