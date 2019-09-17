Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 litre kaçak içki, 1785 cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

17.09.2019 16:27Şanlıurfa'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı
ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 litre kaçak içki, 1785 cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kırsal mahallelerde, aynı kişiye ait 3 ayrı iş yeri ve depoda kaçak içki ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda yaptığı aramada 105 litre kaçak içki, bin 785 cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. İçki ve sigaralara el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:20 YSK yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı
20:18 Taşkent Büyükelçisi Er'den Fergana Vadisi'ne çalışma ziyareti
20:17 Kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
20:17 Ziraat odalarının ayçiçeği fiyat endişesi
20:14 Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne doğru
20:14 Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)
20:13 Kılıçdaroğlu Denizli'de depremzedeleri ziyaret etti