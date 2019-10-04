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Şanlıurfa'da kaçak kazı operasyonu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi.

04.10.2019 11:14Şanlıurfa'da kaçak kazı operasyonu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese giden ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, kaçak kazıda ortaya çıkarılmış üzerinde hayvan figürü ve Roma yazısı olan mozaikleri ele geçirdi. Yapılan ilk incelemede mozaiklerin Roma dönemine ait oldu belirlendi.
Mozaikler, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Şanlıurfa, Haliliye, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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