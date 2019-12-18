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Şanlıurfa'da kaçak sigara ve tütüne gözaltı

Şanlıurfa'da kaçak sigara ve tütüne gözaltıŞanlıurfa'da, TIR'ın dorsesinde, çuvallar içinde 20 bin paket kaçak sigara ile 263 kilogram tütün ele geçirildi.

18.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:36
'da kaçak sigara ve tütüne gözaltı
Şanlıurfa'da, TIR'ın dorsesinde, çuvallar içinde 20 bin paket kaçak sigara ile 263 kilogram tütün ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van'dan Mersin'e giden Suat E. yönetimindeki TIR'ı kent girişinde durdurdu. Arama yapılan TIR'ın dorsesinde, un çuvallarına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ile 263 kilogram nargile tütünü geçirildi. Sigara ve tütüne el koyan polis, sürücü Suat E.'yi gözaltına aldı.
Şanlıurfa'da kaçak sigara ve tütüne gözaltı

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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