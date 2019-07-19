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Şanlıurfa'da kaçak yapılaşmayla mücadele

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaçak yapıldığı belirlenen 4 yapıyı yıktı.

19.07.2019 10:11 Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaçak yapıldığı belirlenen 4 yapıyı yıktı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın kalbi konumundaki Kale Eteği'nde çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, ruhsatsız kaçak yapıları da takibe aldı.
Bu kapsamda Eyyübiye ilçesindeki Büyükhancağız Mahallesi'nde, belediyeye ait kentsel dönüşüm alanında bazı kaçak yapıların yapıldığını belirlendi.
Ekipler 4 kaçak yapıyı iş makineleriyle yıktı.
Yıkım esnasında gerginliğin yaşanmaması için zabıta ve polis ekipleri önlem aldı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Kale, Güncel

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