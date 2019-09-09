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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, 904 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 540 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

09.09.2019 15:34 Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, 904 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 540 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli buldukları 2 araçta arama yaptı.
Araçlarda yapılan aramalarda 904 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 540 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Operasyonlarda, kaçakçılık yaptığı iddiasıyla araçlarda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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