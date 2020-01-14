Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 6 tutuklama - Haber

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 6 tutuklama

ŞANLIURFA'da, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

14.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:59Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 6 tutuklama

ŞANLIURFA'da, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 3 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı, 9 şarjör, 416 fişek, 3 hücum yeleği, 5 tabanca şarjörü, 153 tabanca mermisi, 50 av tüfeği fişeği ile 13 kilo esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklandı.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38  Oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı - Haber
11:38  Uydu takip cihazı ve su motoru çalan 2 kişi tutuklandı - Haber
11:38  Adana'da geçen yıl polisin ikna çalışmalarıyla 9 terörist teslim oldu - Haber
11:38  TDV'den savaş mağduru Suriyelilere yardım - Haber
11:38  "Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi" - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:39:48