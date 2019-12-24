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Şanlıurfa'da kaçakçılık ve uyuşturucu zanlısı 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

24.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:48 Şanlıurfa'da kaçakçılık ve uyuşturucu zanlısı 3 kişi tutuklandı
'nın , Suruç ve Hilvan ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede kapsamında Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kilogram esrar, bin 99 uyuşturucu hap, 568 cinsel içerikli jel, 62 cinsel içerikli sprey, gümrük kaçağı 35 şişe viski, 128 paket sigara ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlıyı yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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