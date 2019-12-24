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Şanlıurfa'da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

24.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:19 Şanlıurfa'da kaçakçılık ve uyuşturucuya 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından , ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Komutanlığı ekipleri, Viranşehir, Suruç ve Hilvan ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 kilo esrar, 1100 uyuşturucu hap, 35 şişe viski, 128 paket sigara ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığındaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Viranşehir, Jandarma, Suruç, Güncel

Kaynak: DHA

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