Şanlıurfa'da Kadın Doktorun Darbedilmesi

Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dahiliye Uzmanı Ebru Kılıç Güneş'i darbettiği öne sürülen S.A. gözaltına alındı.
Mesai sonrasında evine gitmek üzere hastaneden ayrılan Dahiliye Uzmanı Güneş'in, dün bir hasta tarafından darbedilmesi sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Güneş'in ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, görev yaptığı Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Dr. Güneş, olay günü yaşadıklarını anlattı.
Dr. Ebru Kılıç Güneş, İzmir
'de vatani görevini yapan ve kendisinden "çürük raporu" isteyen S.A. tarafından darbedildiğini öne sürerek, şu iddialarda bulundu:
"Hasta erin, benim bölümle çok alakası yok. Daha önce göğüs hastalıkları bölümüne geliyor ve oradan 3 ay hava değişimi alıyor. Bunun üzerine Sağlık Kurulu'na gelerek 'benim tedavim üç aydan fazla sürüyor' dedi. Ben de bu anlamda 6 ay rapor verilebileceğine ilişkin görüş belirttim. Ama kuruldan 4 ay kararı çıktı. O anda hiçbir olumsuzluk yansıtmadı bize ama çıkışta beni takip etti. Aslında arkamda birinin olduğunu hissettim. Sonrasında tenha bir yerde önümü kesti. 'Nereye gidiyorsun, sen bana nasıl çürük raporu vermezsin' diyerek darbetmeye başladı. Maalesef bu olumsuzluklar bitmeyecek, her yerde olan şeyler, inşallah bu kadar ucuz kurtulabiliriz. Allah tüm sağlık çalışanlarını korusun. Bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."
Mehmet Akif İnan
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:19