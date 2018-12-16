Şanlıurfa'da Kadın Doktorun Darbedilmesi

Şanlıurfa
Tabip Odasınca, kentte bir doktorun darbedilmesi üzerine, sağlık çalışanları ve kamuoyu, sağlıkta şiddete karşı tepki koymaya davet edildi.
Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dahiliye Uzmanı Ebru Kılıç Güneş'in önceki gün bir hastası tarafından darbedilmesinden duyulan üzüntü ve tepki ifade edildi.
Oda olarak saldırının takipçisi olunacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Daha önceki dönemlerde de sunduğumuz gibi Ceza Muhakemeleri Kanunu'na, tutuklanmanın ertelenmemesi ve diğer kamu görevlilerine yapılan şiddete karşı verilen cezaların sağlık çalışanlarına yapılan şiddette de uygulanmasının eklenmesini talep ediyoruz. Bütün sağlık çalışanlarına ve kamuoyuna buradan çağrı yapıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı hep beraber tepkimizi ortaya koymaya davet ediyoruz. Caydırıcı sağlıkta şiddet yasası talebimizi buradan tekrarlıyor ve takipçisi olacağımızı yetkili organlara bildiriyoruz. Artık yeter, hayati olan sağlık hizmetlerini sürdürebilmek için hayatımızdan oluyoruz."
Şanlıurfa'da önceki gün hastanede görevli olan Dahiliye Uzmanı Ebru Kılıç Güneş darbedilmiş, yakalanan saldırgan tutuklanmıştı.
Mehmet Akif İnan,Şanlıurfa
16 Aralık 2018 Pazar 14:57