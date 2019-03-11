Şanlıurfa'da Kadınlar Günü'nde Engeliler Unutulmadı

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde engelli kadınlar da unutulmadı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.Her zaman kadınların yanında olduklarını belirten Komisyon Başkanı Ayşe Özçınar "Şanlıurfa Büyükşehir Gençlik Meclisi olarak Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili kadınlarla güzel bir kahvaltıda bir araya geldik. Büyükşehir belediyesi ve büyükşehir gençlik meclisi her zaman emekçi, üreten kadınların yanındadır. O sebeple bu kahvaltıda bir araya geldik. Urfalı kadınlar engelleri güçlü bir şekilde aştıklarını bize gösterdi. Katkılarından dolayı büyükşehir belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği 2'nci Başkanı Necla Akbulut ise "8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Ayşe hanımın davetlisi olarak geldik. Burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA