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Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı lise öğrencisi öldü

Şanılurfa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

25.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:14Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı lise öğrencisi öldü
Şanılurfa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, lisesi öğrencisi Halil Alkan'a (14), merkez ilçesi Yenice Mahallesi'nde, Şanlıurfa- Akçakale çevre yolundan karşıya geçmeye çalışırken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarptı.
Kazada ağır yaralanan H.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından aralarında çok sayıda öğrencinin bulunduğu grup, çevre yolunda lastik yakıp, taşlarla yolu kapattı.
Bunun üzerine bölgeye aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yolun açılması için grubu ikna etmeye çalıştı.
Söz konusu güzergaha üst geçit talep eden gruptakiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Bu sırada polise mukavemet gösteren bir kişi gözaltına alındı.
ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonrası öğrenciler yolu açarken, yanan lastikler de TOMA tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa, Eyyübiye, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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