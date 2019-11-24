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Şanlıurfa'da kapısı açık kalan ahırdan kaçan koyun sürüsüne otomobil çarptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı koyun sürüsünden 40'ı telef oldu, 30'u yaralandı.

24.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:20Şanlıurfa'da kapısı açık kalan ahırdan kaçan koyun sürüsüne otomobil çarptı
'nın ilçesinde otomobilin çarptığı koyun sürüsünden 40'ı telef oldu, 30'u yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 7. kilometresi yakınlarındaki çiftlikte Nesip Baturalp'a ait koyun sürüsü kapısı açık kalan ahırdan çıktı. Akşam saatlerinde yol kenarında otlarken bulduğu koyunları ahıra götürmeye çalışan Baturalp'ın sürüsüne, kara yolunda Adnan Yapıcı idaresindeki 63 M 1274 plakalı otomobil çarptı.
Sürüdeki 40 koyun telef oldu, 30'u yaralandı.
Kaza nedeniyle kapanan yol telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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