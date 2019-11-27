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Şanlıurfa'da kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşlı adamın emekli maaşının kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

27.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:28Şanlıurfa'da kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı
'nın ilçesinde yaşlı adamın emekli maaşının kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Hayriye Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Hamza Canbekler'in (68) elinde saydığı emekli maaşını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, olayın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığını belirledi.
Görüntüleri inceleyen ekipler, yaşlı adamın para saydığını fark eden şüphelinin kaldırım kenarında bir süre oyalandıktan sonra parayı alarak kaçtığını tespit etti.
Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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