Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da kar tatili çocukları sevindirdi - Haber

Şanlıurfa'da kar tatili çocukları sevindirdi

ŞANLIURFA'da, akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

12.02.2020 23:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:34Şanlıurfa'da kar tatili çocukları sevindirdi

ŞANLIURFA'da, akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Tatili fırsat bilen çocuklar parklara akın ederek kar topu oynadı.

ve ilçelerinde akşam saatlerinde yoğun şekilde etkisini sürdüren karda, en çok sevinen çocuklar oldu. Şanlıurfa Valiliğince eğitime verilen 1 günlük tatili fırsat bilen çocuklar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çocuklar, sokaklarda doyasıya kar topu savaşı yaparak eğlendi. Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında yer alan Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildiğini duyuran Şanlıurfa Valiliği, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirterek, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde eğitime 1 gün (13 Şubat Perşembe) süreyle ara verilmiştir. Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın" denildi. Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri ise kent merkezinde tuzlama çalışması yaparak buzlanmanın önüne geçti.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  13 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 01:23:18