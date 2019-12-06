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Şanlıurfa'da kar yağışı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

06.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:10Şanlıurfa'da kar yağışı
'nın ilçesinde karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
Dün akşamdan bu yana ilçenin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Viranşehir-Demirci, Demirci-Ovabağ yollarında sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Yağışın etkili olması ile birlikte harekete geçen karayolları ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları 91. Şube Şefliği Viranşehir Bakım Şefi Hasan Duvarcı, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.
Kar yağışının etkisini arttırdığı dönemlerde yolda kalan 15 araca müdahale ederek kurtardıklarını kaydeden Duvarcı, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyardı.
Duvarcı, ilçede kapalı mahalle yolu bulunmadığını sözlerine ekledi.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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