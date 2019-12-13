Şanlıurfa'da kar yağışı

Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde karayolları ekiplerince, kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, özellikle Viranşehir-Demirci, Demirci-Ovabağ yollarında sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Karayolları ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karayolları 91. Şube Şefliği Viranşehir Bakım Şefi Hasan Duvarcı, kar yağışı nedeniyle Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda bir aksaklık yaşanmaması için tüm ekibin çaba harcadığını söyledi.
Yapılan çalışmalarla yolların tamamen ulaşıma açık olduğunu ifade eden Duvarcı, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.