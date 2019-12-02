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Şanlıurfa'da Karadeniz Uşakları rüzgarı

Şanıurfa'da düzenlenen Karadeniz Uşakları etkinliği yoğun ilgi gördü.

02.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:13Şanlıurfa'da Karadeniz Uşakları rüzgarı
Şanıurfa'da düzenlenen Uşakları etkinliği yoğun ilgi gördü.

Şanılurfa'da bulunan bir alışveriş merkezinde Karadeniz rüzgarı esti. Karadenizliler Derneği Onursal Başkanı Nuray Olguner organizesinde gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel lezzetler sergilenirken, Karadeniz müzikleri ve halk dansları ile çeşitli gösteriler düzenlendi. 31 Aralık tarıhine kadar uzatılan etkinlikte, 'un kuymaklık peyniri, Trabzon pestili, Trabzon ekmeğinden fasulye ve turşusuna kadar yöresel lezzetler, yoğun ilgi gördü.

Başta Karadenizliler olmak üzere herkesi etkinliğe davet eden Olguner, etkinlikte Karadeniz'in neşesini coşkusunu yaşattıklarını ifade etti. - ŞANLIURFA

Karadeniz, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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