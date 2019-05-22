22.05.2019 19:05
»»

Şanlıurfa'da Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Kavga nedeniyle bir otelin kapısında da hasar oluştu.

Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haliliye, Atatürk Bulvarı, kavga, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA