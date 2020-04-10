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Şanlıurfa'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Şanlıurfa'da kavga ihbarına giden polis ekibine Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapan gazeteciler pasta kesti.

10.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:02
Şanlıurfa'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Şanlıurfa 'da kavga ihbarına giden polis ekibine Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapan gazeteciler pasta kesti.
Vali Fuat Caddesi'nde kavga olduğu ihbarını alan Emniyet Müdürlüğünce bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz, bölgeye ulaşan polis ekipleri, sürpriz kutlamayla karşılaştı.
Kentte yayın yapan Urfanatik gazetesi muhabirlerinin kendileri için hazırladığı pastayı kesen polisler, gazetecilerle sohbet etti.
Polisler, sürpriz kutlama yapan gazetecilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Polis, kavga, Güncel
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